Бишкек, , 14:50 — REGNUM Среднемесячная заработная плата в Киргизии по итогам первых восьми месяцев 2019 года составила 16 451 сом ($236). Об этом заявил председатель национального статистического агентства республики Акылбек Султанов, сообщает 5 ноября издание «Кабар».

Он отметил, что по видам деятельности его зарплата варьируется от 8,7 тыс. сомов ($125) до 36,2 тыс. сомов ($518). Глава статистического агентства добавил, что за последние пять лет средняя заработная плата выросла на 33%.

В сфере финансового посредничества и страхования размер заработной платы составляет 36 290 сомов ($520), в сфере информации и связи — 32 260 сомов ($462), в области транспортной деятельности — 24 924 сома ($357). Самые низкие заработные платы в сфере образования — 11 379 сомов ($163) и здравоохранения — 10 198 сомов ($146).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 сентября минимальный размер заработной платы в Киргизии составлял 1750 сомов ($25), а размер прожиточного минимума для трудоспособного населения — 5292 сома ($76).

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