Москва, 5 ноября 2019, 13:42 — REGNUM Процветанию Гайаны будет способствовать нахождение нефтяных запасов корпорацией Exxon Mobil. Для маленьких экономик нефть, газ, золото — может стать настоящим подарком, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя сообщение о стране с самым быстрым ростом экономики.
Как сообщало ИА REGNUM, экономический рост небольшой южноамериканской страны Гайаны может в 2020 году вырасти до 86%. Об этом со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ) пишет Bloomberg.
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