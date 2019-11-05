Москва, , 13:42 — REGNUM Процветанию Гайаны будет способствовать нахождение нефтяных запасов корпорацией Exxon Mobil. Для маленьких экономик нефть, газ, золото — может стать настоящим подарком, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя сообщение о стране с самым быстрым ростом экономики.

Золотой запас Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вопрос, конечно, — сколько получит Exxon и сколько получит правительство страны. Обычно глобальные компании не очень любят делиться с местными игроками. Даже персонал завозят свой собственный.

Достаточно посмотреть на африканские страны или принятые в 90-е годы российские соглашения о разделе продукции (СРП).

Коррумпировать местные правительства не является для них чем-то криминальным. До 90-х годов была даже соответствующая строчка в финансовой отчетности», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экономический рост небольшой южноамериканской страны Гайаны может в 2020 году вырасти до 86%. Об этом со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ) пишет Bloomberg.

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