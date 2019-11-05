Джорджтаун, , 08:21 — REGNUM Экономический рост небольшой южноамериканской страны Гайаны может в 2020 году вырасти до 86%. Об этом со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ) пишет Bloomberg.

«Мы движемся от очень низких показателей к стратосферному скачку», — заявил агентству по этому поводу министр финансов страны Уинстон Джордан.

Отмечается, что ожидаемый рост экономики в 2019 году составляет 4,4% Резкий скачок в следующем году ожидается в связи с обнаруженными в 2015 году месторождениями нефти. В настоящее время ВВП Гайаны составляет $4 млрд, а к 2024 году может составить $15 млрд.