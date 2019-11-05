Энгельс, Саратовская область, , 10:23 — REGNUM Саратовский арбитраж снова отложил судебное заседание по рассмотрению обоснованности банкротного иска к российскому производителю троллейбусов — ЗАО «Тролза». Слушания отложили на 27 ноября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Троллейбус Тролза-5265 «Мегаполис» Magicwand186

Истец — банк «Россия» — просит о введении наблюдения за заводом, который поставляет продукцию почти в 90 городов РФ. В качестве временного управляющего предлагается Андрей Фомин (член Союза «СРО АУ СЕМТЭК»).

«Представитель должника признаёт наличие долга, но возражает против удовлетворения заявления, так как не рассмотрено заявление в отношении основного должника — ООО «Тролза-Маркет». Возможно погашение долга путём обращения взыскания на заложенное имущество», — отмечается в материалах дела.

Слушания отложены, пока не будет рассмотрен иск в отношении основного должника, заседание по которому назначили на 21 ноября 2019 года.

Суд также привлёк к делу должника — ООО «Тролза-Маркет» и других поручителей — АО «Энгельсский литейный завод», ООО «Лидер», АО «ТД «Тролза-Маркет» и ООО «Электро-Жгут» (правопредшественник ООО «Тролза-Электро»).

Напомним, предприятие в Энгельсе существует более 100 лет — с 1868 года. Среди выпускаемой им продукции не только привычные троллейбусы, но и электробусы. Продукция завода работает почти в 90 российских городах, где в качестве общественного транспорта всё ещё используются на маршрутах троллейбусы. Также поставки продукции ЗАО осуществляются в 19 стран мира.

В марте 2019 года стало известно о проблемах на предприятии, из-за которых оно было вынуждено уйти в режим простоя. В июле у ЗАО сменился гендиректор и заговорили о поиске инвестора — стратегического партнёра. Тогда же были выплачены долги по зарплате. Саратовские власти сообщили о планах возобновить производство до конца 2019 года. Среди потенциальных инвесторов называют фирму из дивизиона «Трансмашхолдинга».

Иск о банкротстве был подан в конце августа 2019 года банком «Россия», которому предприятие задолжало 189,6 млн рублей (обеспечено залогом). Слушания неоднократно откладывались. Одновременно в арбитражах на рассмотрении находятся иски от кредиторов по другим долгам. Например, в октябре был проигран иск на 1 млрд рублей, по которому завод должен будет выплатить солидарный долг ещё с одной компанией, чьим поручителем он выступил несколько лет назад. Решение ещё может быть обжаловано.

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