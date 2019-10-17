Саратов, , 04:09 — REGNUM Российский производитель троллейбусов для почти 90 российских городов, в отношении которого есть до конца не рассмотренный банкротный иск, проиграл крупный финансовый спор. Московский арбитраж удовлетворил иск АО «БМ-Банк» к ЗАО «Тролза» и АО «Арно». Компании должны будут солидарно выплатить банку 1 млрд рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Основанием для иска стала «задолженность по договору уступки №24−243/53/03−13 от 27.02.2013 года». Долг будет взыскан солидарно, он составляет 1 млрд рублей. Помимо этого, с московского АО «Арно», специализирующегося на вложениях в ценные бумаги, взыщут в пользу банка «3 397 260,27 рубля процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 10.01.2019 по 25.01.2019 год» и «проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 26.01.2019 г. по день фактической оплаты задолженности по договору уступки».

Отметим, директор компании «Арно» Андрей Пьяниченко также имеет бизнес-интересы в Саратовской и Самарской области.

Долги, фигурировавшие в иске, сложились из задолженности по кредитам ОАО «Тушинский механический завод», право требования по которым банк передал ранее компании «Арно». Завод из Саратовской области выступил поручителем в том, что АО «Арно» выплатит обещанный 1 млрд рублей по договору цессии. Ранее ЗАО «Тролза» пыталось оспорить договор поручительства, но в августе 2019 года встречный иск был возвращён заявителю.

Напомним, завод работает в Энгельсе (Саратовская область) с 1868 года. Продукция предприятия поставляется в российские города, где в качестве общественного транспорта остались троллейбусы. В 2019 году на «Тролзе» анонсировали новую продукцию — электробусы новой модели.

О проблемах на предприятии стало известно весной 2019 года, когда завод вынужден был уйти в режим простоя. Чуть позднее у компании сменился гендиректор, прошло сокращение штатов, но саратовские власти заявили, что до конца года она возобновит производство. Отмечалось, что для этих целей уже идут переговоры с инвестором. В этой роли называлась компания из дивизиона «Трансмашхолдинга».

При этом в суде на сегодня находится не до конца рассмотренный иск к АО. Банк «Россия» требует признать предприятие банкротом, имея к нему претензии на сумму более 189 млн рублей. Заседание назначено на 31 октября 2019 года.

Читайте также: Производитель троллейбусов для городов России дошёл до банкротства