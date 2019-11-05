Москва, , 09:54 — REGNUM Несмотря на пятничное ралли (1 ноября), по итогам минувшей недели нефть марки Brent подешевела почти на 4%. 4 ноября котировки продолжили восхождение, в моменте коснувшись максимумов 24 сентября в районе $62,76 за баррель, после чего стабилизировались вблизи отметки $62, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Как и все рисковые активы, рынок черного золота получил поддержку со стороны воодушевляющих комментариев из Вашингтона, где выразили уверенность в заключении первой фазы торговой сделки в этом месяце.

Дополнительные комментарии о конструктивных переговорах придали импульс высокодоходникам, причем в этот раз нефть дорожала на пару с долларом, который отыгрывал сильную пятничную статистику по занятости в США.

Помимо свежих сигналов с торгового фронта, в краткосрочной перспективе трейдеры будут следить за поступающей экономической и отраслевой статистикой. Сегодня, 5 ноября, Штаты опубликуют свежие данные по деловой активности в непроизводственном секторе, которые могут оказать некоторое влияние на рынки.

Далее внимание переключится на отчет API. Если данные отразят рост запасов сырой нефти, энтузиазм покупателей может угаснуть в преддверии официального релиза от минэнерго США 6 ноября.

С технической точки зрения после недавнего прорыва картина несколько улучшилась. Но в ближайшее время Brent предстоит подтвердить прорыв 100-дневной скользящей средней, чтобы не привлечь фиксацию прибыли, которая может наступить в случае сомнений в успехе торговых переговоров», — полагает эксперт.

Читайте также: Рынок нефти поддержали позитивные новости