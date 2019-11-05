Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти 4 ноября закрылись ростом. Баррель Brent подорожал на 0,89%. В ходе американских торгов цена повышалась до $62,76. Оптимизм инвесторов поддерживают ожидания заключения первой части торгового соглашения между США и Китаем и заявления министра нефти Ирана, сообщил корреспонденту аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Вашингтон и Пекин занимаются поиском новой площадки для проведения встречи, чтобы заключить торговое соглашение. Министр нефтяной промышленности Ирана заявил, что страны OPEC и союзники обсуждают вопрос более значительного урезания уровня добычи нефти на встрече представителей стран OPEC+, которая пройдет 5 и 6 декабря.

Сегодня, 5 ноября, нефть торгуется в небольшом плюсе. В центре внимание остаются сделка между США и Китаем, а также рост напряженности между США и Ближним Востоком. Штаты ввели новые санкции против Ирана.

На данный момент восстановление цен на нефть является восходящей коррекцией к падению с $69,64 до $56,13. Откат составил 50%.

На позитивных новостях у покупателей появилась возможность восстановить курс до $66,80 к 12 ноября. Для этого им нужно пройти уровень $63,50. Падение цены ниже $60,60 усилит на рынке медвежьи настроения.

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