Хабаровск, , 08:59 — REGNUM Пока «Аэрофлот» решает летать ему из ДФО в Москву или не летать по плоским тарифам, другие перевозчики поднимают цены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жители Хабаровского края отмечают, что подорожали перелеты на Москву у авиакомпании S7 — в ноябре купить билеты на конец декабря «туда» и на начало января «обратно» можно за 28 тыс. 120 рублей. Это — без багажа. Примерно столько же, 28 тыс. 938 рублей, стоит перелет Москва — Нью-Йорк у «Аэрофлота». Но в Нью-Йорк «Аэрофлот» летает регулярно. А продаж билетов из дальневосточных городов, за исключением Сахалина, который доплачивает госкомпании из своего бюджета, нет до сих пор, как и зимнего расписания полетов.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточники в социальных сетях и телеграм-каналах предлагают отказаться от услуг госкомпании «Аэрофлот» и пустить на московские направления азиатских перевозчиков из Китая, Южной Кореи и Японии.