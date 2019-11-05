Хабаровск, , 05:27 — REGNUM Дальневосточники предлагают простое и качественное решение вопроса о недорогих прямых перелётах из аэропортов ДФО в Москву. Люди требуют пустить на этот рынок авиакомпании из Китая, Южной Кореи и Японии, а «Аэрофлот» освободить от этой обременительной для него миссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Самолёт авиакомпании Korean Air BriYYZ

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В телеграм-каналах Дальнего Востока авторы пишут, что таким образом решаться сразу все вопросы:

Телеграм-канал «Барахло» «Аэрофлот» опять выпрашивает деньги из федерального бюджета на перелёты в Москву, жалуется, что плоские тарифы для него убыточны. Госкомпания, в неё столько денег вкладывается! Как это может быть убыточным. Может, освободить «Аэрофлот» от перелётов с Дальнего Востока вообще? Пустить сюда китайцев, корейцев, японцев? У них и сервис отличный, и цены, в виду возникшей конкуренции, о которой, после ухода «Трансаэро», видимо, забыли менеджеры «Аэрофлота», сразу придут в норму!».

Телеграм-канал «Барахло» "Азиаты однозначно справятся лучше. Лишнее подтверждение того, что без конкуренции монополисты начинают задирать цены и требовать себе преференций сверх всякой меры. На азиатских компаниях все дальневосточники летали хоть раз, претензий к ним нет. Так что, давай, уважаемый гендиректор «Аэрофлота» Савельев, освобождай эшелоны!».

В других социальных сетях жители ДФО пишут, что процедура приобретения билетов по плоским тарифам является унизительной — в очередях приходится ночевать и всем всё равно не хватает. Приход на рынок азиатских компаний решил бы проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, во многих регионах ДФО до сих пор нет в продажах билетов на московское направление по плоским тарифам в 2020 году. Компания «Аэрофлот» и Минтранс РФ недвусмысленно заявляют, что подобные тарифы убыточны для компании. Гражданам предлагается летать другими перевозчиками, с пересадками. Но дальневосточники называют такие перелёты не только дорогими, но и мучительными, в воздухе, в общей сложности, приходится проводить по 20 и более часов, менять аэропорты. Эксперты говорят о том, что отсутствие возможности быстро и недорого перемещаться по стране «отрезает» Дальний Восток от России и сводит на нет все усилия правительства по прекращению оттока населения и развитию ДФО.