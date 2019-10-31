Нью-Йорк, США, , 22:43 — REGNUM Фондовый рынок США продолжает падать после новостей об осложнениях торговых переговоров Соединенных Штатов и Китая, 31 октября передает агентство Reuters.

Промышленный индекс Dow Jones с середины торгов держится ниже 27 000 пунктов. Индекс S&P отступил от рекордных максимумов 30 ноября, но ещё держится выше 3000 пунктов.

К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 203,04 пункта (0,75%), до 26 983,65 пункта, индекс S&P 500 снизился на 14,42 пункта (0,47%), до 3032,35 пункта, индекс Nasdaq снизился на 24,05 пункта (0,29%), до 8279,93 пункта.

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