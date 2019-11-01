Ашхабад, , 17:53 — REGNUM «Главными задачами являются дальнейшее поддержание стабильного курса национального маната», — говорится в обращении президента Гурбангулы Бердымухамедова к народу Туркмении по случаю 26-летия туркменской национальной валюты, передает пресс-служба главы государства.

По словам туркменского лидера, введение в оборот маната «позволило создать условия для устойчивого роста экономики страны».

Читайте также: МВФ прогнозирует замедление экономического роста в Туркмении

Также Бердымухамедов отметил необходимость расширения масштабов и качества банковских услуг с выводом их на международный уровень.

«Банковская система, являющаяся ключевым сегментом национальной экономики, превратилась в одно из ее динамично развивающихся направлений», — подчеркнул президент Туркмении.

Читайте также: В Туркмении курс доллара на черном рынке выше официального в 5,5 раза