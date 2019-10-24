Ашхабад, , 15:36 — REGNUM Рост валового внутреннего продукта Туркмении по итогам 2019 года должен будет составить 6,3%, а в 2020 году — замедлится до 6%. Такие прогнозы приводят аналитики Международного валютного фонда в отчете по теме роста глобальной экономики, передает «Азатлык».

Одновременно с этим произойдет замедление темпов инфляции, считают эксперты МВФ. Если в текущем году этот показатель будет равен 13,4%, то в следующем он сложится на уровне 13%.

Отмечается, что начиная с 2011 года, когда рост ВВП Туркмении достиг своего пика в 14,7%, темпы роста туркменской экономики непрерывно падали.

Это в итоге привело к обесцениванию туркменской национальной валюты в 2015 году — официальный курс изменился с 2,85 маната до 3,5 маната за доллар США. И после этого власти Туркмении окончательно запретили свободную конвертацию валют.

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