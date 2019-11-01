Вашингтон, , 14:36 — REGNUM На онлайн-аукционе eBay в США выставлена спортивная модель Honda Prelude пятой генерации. Об этом сообщается на сайте организации.

На момент публикации стоимость авто составляла 15 800 долларов (около 1 013 405,17 рублей).

Выпущено авто было в 1997 году. Автовладелец из города Такома (американский штат Вашингтон) уверяет, что машина имеет небольшой пробег — всего 8179 км. Хранился спорткар в отапливаемом гараже. Также в описании сообщается, что на кузове Honda Prelude нет вмятин, сколов и царапин, а все детали на авто заводские.

Под капотом спортивной модели 2,2-литровый двигатель VTEC, который агрегатируется с 5-позиционной «механикой».

Кроме того, у Honda Prelude имеются подвеска с двойным поперечным рычагом на всех четырех углах, а также передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости. Руль автомобиля оснащён гидравлическим усилителем с переменным усилием.

«Обута» модель в оригинальные шины, а 16-дюймовые колёсные диски сделаны из лёгкого сплава.

В салоне Honda Prelude есть кондиционер, круиз-контроль, рулевое колесо, обтянутое кожей, и люк с электроприводом.

Напомним, компания Honda на автосалоне в Токио представила компактную модель гибридного хэтчбека Honda Fit четвертой генерации. Это первая модель автопроизводителя с двумя электромоторами. На европейском авторынке электрокар будет продаваться под названием Jazz.

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