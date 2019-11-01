Токио, , 10:51 — REGNUM Японская компания Honda представила специальную версию кроссовера CR-V для любителей активного отдыха. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Honda подготовила новую модификацию кроссовера, которая получила название «Dream», для выставки SEMA. Над разработкой этой версии также поработала компания Jsport Performance Accessories, которая выполнила CR-V в стилистике оверлендеров, предназначенных для путешествий.

За основу был взят Honda CR-V Dream с турбодвигателем на 1,5 л, который обладает мощностью в 193 л. с. Мотор агрегатируется только с вариатором.

Кроссовер получил лифт-комплект подвески, за счет чего дорожный просвет вырос до 246 миллиметров. Кроме того, автомобиль оборудован подножками, обновленным передним бампером с дополнительными ходовыми огнями, креплением запасного колеса сзади, модульным багажником Plateau, внедорожными колесами KMC с покрышками Nitto Ridge Grappler, тентом Roofnest Falcon.

В багажнике Honda CR-V Dream была размещена система хранения с выдвижными ящиками и холодильник.

Напомним, 24 октября 2019 года компания Honda в рамках автосалона в Токио представила компактный гибридный хэтчбек Honda Fit четвертого поколения.

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