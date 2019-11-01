Магадан, Магаданская область, , 10:01 — REGNUM За «бухгалтерский бардак» в минфине Магаданской области, связанный с выплатой зарплаты учителям, губернатор Сергей Носов наказал рублём подчиненных чиновников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Власти Колымы признали, что на зарплату учителям не хватает 217 млн рублей

В социальных сетях появилось видео, где молодой человек говорил о задержке зарплаты в школах Колымы. 30 октября учителя зарплату не получили.

На заседании «Совета территории» Сергей Носов устроил разнос чиновникам, уточнив при этом, что деньги на счета управлений образования поступили 29 октября.

«Если деньги 29 октября поступили, и вы знаете, что они находятся на оформлении, зачем рассказывать и доводить до школ, будоража людей, что зарплаты не будет. Получается, что правительство выделило деньги на выполнение Указа президента, а кто-то из чиновников позволяет себе такие замечания. У нас есть возможность бороться с бардаком, совесть у чиновников должна быть. В качестве меры наказания профильный зампредседателя правительства и два министра были на 50 процентов лишены переменной части зарплаты», — сказал колымский глава.

1 ноября учителя зарплату должны получить.

Как сообщало ИА REGNUM, Магаданской области регулярно не хватает средств на выплаты учителям.