Нью-Йорк, США, , 22:14 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит уверенно перешли в «зеленую зону» после снижения базовой ставки ФРС США, 30 октября передает агентство Reuters.

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 86,19 пункта (0,32%), до 27 157,61 пункта, индекс S&P 500 вырос на 7,21 пункта (0,24%), до 3044,10 пункта, индекс Nasdaq вырос на 19,68 пункта (0,24%), до 8296,53 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 октября Федрезерв США понизил базовую ставку на обещанные ранее 0,25%, с 1,75−2,00% до 1,50−1,75%.

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