Минск, , 14:32 — REGNUM По данным Нацбанка Белоруссии, население должно банкам 13,343 миллиарда белорусских рублей, что по официальному курсу госрегулятора на 1 октября составляет почти $6,4 млрд. Об этом говорится в опубликованной аналитике НБРБ.

Задолженность населения сформирована за счёт различных кредитов — на жильё (почти 9 млрд), потребительские расходы (более 5 млрд) и так далее. В начале года объём задолженности оценивался госрегулятором в 1,747 млрд деноминированных белорусских рублей.

Стремительный рост долговой кабалы вызывает обеспокоенность властей. Нацбанк намерен ужесточить условия кредитования населения.

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Независимые эксперты указывают на ускорение девальвационных процессов. Понижение курса белорусского рубля позволит властям постсоветской республики минимизировать ущерб от ошибок госуправления.