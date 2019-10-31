Ростов-на-Дону, 31 октября 2019, 08:30 — REGNUM Ростовский арбитраж 19 ноября 2019 года начнёт рассматривать иск двух физических лиц — Лилия и Владимира Мяус, которые требуют от ПАО «КамАЗ», налоговой службы и регистратора признать за ними право на акции автогиганта. Подробности дела пока неизвестны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск подан 25 сентября 2019 года, но его оставляли без движения из-за недочётов. 23 октября 2019 года дело приняли к производству.
По данным «Интерфакса», в споре речь идёт о 3 тыс. акций автопредприятия, что составляют 0,00042%. В качестве основания истцы выдвигают порядок правопреемства.
Напомним, тем временем в Татарии волнуются за судьбу статуса моногорода для Набережных Челнов, где базируется производство автоконцерна, от которого зависима экономика города. На сегодня город находится в первой группе — территорий, где ситуация наиболее сложна.
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Для справки: ПАО «КамАЗ» работает с 1976 года, входит в госкорпорацию «Ростех». По итогам 2018 года предприятие получило 27 млн рублей прибыли. Выручка составила 151,1 млрд рублей, что на 4% больше, чем годом ранее. Продажи грузовых автомобилей принесли свыше 115 млрд рублей дохода.