Ростов-на-Дону, , 08:30 — REGNUM Ростовский арбитраж 19 ноября 2019 года начнёт рассматривать иск двух физических лиц — Лилия и Владимира Мяус, которые требуют от ПАО «КамАЗ», налоговой службы и регистратора признать за ними право на акции автогиганта. Подробности дела пока неизвестны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск подан 25 сентября 2019 года, но его оставляли без движения из-за недочётов. 23 октября 2019 года дело приняли к производству.

«Мяус Владимир Александрович, Мяус Лилия Дмитриевна обратились в суд с иском к акционерному обществу «Регистраторское общество» «Статус», публичному акционерному обществу «КамАЗ», межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области о признании права собственности на акции», — отмечается в определении суда.

По данным «Интерфакса», в споре речь идёт о 3 тыс. акций автопредприятия, что составляют 0,00042%. В качестве основания истцы выдвигают порядок правопреемства.

Напомним, тем временем в Татарии волнуются за судьбу статуса моногорода для Набережных Челнов, где базируется производство автоконцерна, от которого зависима экономика города. На сегодня город находится в первой группе — территорий, где ситуация наиболее сложна.

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