Казань, , 04:14 — REGNUM Разговоры о возможном сокращении числа моногородов в России вызвали беспокойство в Татарии, так как на сегодня в республике семь городов имеют данный статус. Особенно тревожит представителей власти статус Набережных Челнов, который как моногород относится к первой зоне — территории с наиболее сложным социально-экономическим положением, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным с сайта минэкономики Татарии, всего в регионе семь моногородов: два в первой зоне, где ситуация наиболее сложна — это, помимо Набережных Челнов, Зеленодольск, четыре во второй зоне, где есть риски ухудшения социально-экономического положения, — Елабуга, Менделеевск, Камские Поляны и Чистополь, и один в третьей зоне (моногород со стабильной ситуацией) — Нижнекамск.

Больше всех средств по программе развития моногородов в республике получили Набережные Челны — порядка 2,8 млрд рублей. О том, что автоград может выйти из списка проблемных, говорили ещё в 2017 году, объясняя это его развитием и устойчивой экономикой. Предполагалось, что это произойдёт уже в 2018 году. Пока же второй по значению город Татарии остаётся в списке, а очередные разговоры о возможной потере статуса вызвали тревогу.

В комментариях изданию «Бизнес-онлайн» замруководителя исполкома города по вопросам развития ТОСЭРа Эльдар Тимергалиев отметил, что влияние градообразующего предприятия (КамАЗа) всё ещё велико:

«На нем трудятся более 30 тысяч человек, любые колебания на градообразующем предприятии всегда сказываются на самочувствии города. Значит, по своему существу, Набережные Челны на данный момент остаются моногородом со своими вытекающими рисками для его экономики».

Депутат Госсовета РТ Олег Коробченко в комментариях изданию Chelny-biz также не согласен с возможным лишением статуса, отмечая, что участие в программах фонда развития моногородов — это «один из рычагов развития, и лишать его не нужно».

»Если машина поехала, если механизм запущен и он работает, и есть такие рычаги поддержки (подвод коммуникаций, инфраструктура) для новых предприятий, то останавливать не надо. Если сейчас внести изменения в этот механизм, он может остановиться и сломаться», — заявил он.

Начальник управления экономического развития и поддержки предпринимательства исполкома автограда Гузель Гилязова в комментариях тому же изданию подтвердила, что зависимость от автоконцерна у города осталась. Она также высказала мнение, что вряд ли город потеряет статус, разве, что перейдёт из первой во вторую или третью категорию.

«Мы как были моногородом, так и остались, как зависели от «КАМАЗа», так и зависим. Да, диверсификация идёт, но не такими большими темпами», — цитирует Гилязову издание.

Напомним, в конце октября 2019 года стало известно о возможном сокращении числа моногородов России почти вдвое — с 321 до 170. Подобный вариант не исключает новая программа по развитию данных территорий. В то же время в Минэкономразвития России отметили, что радикального пересмотра списка на первом этапе не планируется.

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