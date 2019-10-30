Хабаровск, , 09:46 — REGNUM Подход правительства РФ в решении вопроса доступности авиаперелётов с Дальнего Востока в корне неверен, считает эксперт, кандидат экономических наук Максим Кривелевич, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Очередная госкомпания — «Аэрофлот» — отвернулась от Дальнего Востока

Плоские тарифы на рейсы Москва — Дальний Восток компании «Аэрофлот» могут остаться в прошлом. В правительстве обсуждают частичный переход на коммерчески обоснованный тариф для рейсов «Аэрофлота» на дальневосточных направлениях. По данным «Коммерсанта», в 2020 году система плоских тарифов не изменится. Но в дальнейшем изменения возможны, что приведёт к появлению на этих направлениях других компаний, с менее комфортным сервисом. Перспектива потерять возможность летать в Москву по плоским тарифам, за 25 тыс. рублей, нервирует многих дальневосточников.

«Я всегда говорю, повторю опять: не надо дотировать производителя. Надо дотировать потребителя. Простой пример: все мы платим НДФЛ. Ну, так пусть любой дальневосточник, потратившийся на билеты до Москвы, имеет право не заплатить налогов на эту сумму. И можно найти ещё множество способов решить эту проблему. Развивать конкуренцию, например, я посоветовал бы правительству. Например, можно пустить на Дальний Восток китайские авиакомпании. Вы удивитесь, как резво начнут крутиться наши авиаперевозчики, и как быстро упадут цены на билеты. Потому, что здоровая конкуренция — лучшее лекарство для любого рынка.

«Аэрофлот» в данной ситуации вполне можно понять. На одного благодарного за плоские тарифы будет тысяча проклинающих, из числа тех, кому билет не достался. Компания всё равно будет пытаться уйти от такой нагрузки — ей это невыгодно. Развивать надо рынок, конкуренцию, тогда и проблема дешевых билетов для дальневосточников решится сама собой», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года, накануне IV ВЭФ, «Аэрофлот» заявил, что жителям Дальнего Востока придётся отвыкать от комфортных и недорогих перелётов. Сообщалось, что перелёты экономкласса будет осуществлять «дочка» «Аэрофлота» — «Россия». Это вызвало возмущение дальневосточников, поскольку лететь 7—8 часов, «скрючившись» в крошечном кресле «России», — настоящее мучение. «Аэрофлот» пытается избавиться от невыгодных ему плоских тарифов.