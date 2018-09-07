Очередная госкомпания – «Аэрофлот» — отвернулась от Дальнего Востока

Хабаровск, , 06:49 — REGNUM Накануне IV Восточного экономического форума, на котором, будут много говорить об «опережающем развитии» Дальнего Востока, крупнейший перевозчик Российской Федерации и государственная компания (61,17% акций у Росимущества) объявила о том, что жителям ДФО придётся отвыкать от комфортных перелётов. Теперь рейсы Дальний Восток — Москва будет выполнять «дочка» Аэрофлота — авиакомпания «Россия». Казалось бы — какая разница? А вот и очень большая. И именно эта разница сегодня вызывает возмущение у дальневосточников, в очередной раз убеждая их в том, что разговоры о развитии ДФО только разговорами и остаются.

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Сообщение о том, что «Аэрофлот» покидает Дальний Восток, вызвало волну возмущения не только у жителей самого удаленного федерального округа России, но и у многих федеральных чиновников, депутатов Государственной думы.

Причина возмущения проста. Её очень подробно описал на сайте движения «Новая Россия» его лидер Никита Исаев.

«Крупнейший национальный перевозчик слился, оправдав своё решение тем, что должен бороться с растущими расходами. Вот она — очередная госкомпания, которая ставит свои интересы во главу угла. А то, что наш Дальний Восток был связан с Большой землей исключительно авиасообщением — так это пустяки, дело житейское. Исключение пока «Аэрофлот» сделал только для Владивостока, но это только пока. О дальнейших конкретных планах нам сообщать не считают нужным. Всё? Дальний Восток нам больше не нужен?», — написал Исаев.

Чем же отличается «Россия» которую «милостиво» подсунули дальневосточникам, от «Аэрофлота»?

Все очень просто: в «Аэрофлоте» и «России» используются самолеты «Boeing 777−300». Однако у «Аэрофлота» это суда возраста до 10 лет. А у «России» это воздушные лайнеры в возрасте от 10 лет. «Аэрофлот» загружает на один борт 402 пассажира, а «Россия», на такой же, только старый, 457 человек. Кто-нибудь пробовал лететь 8−10 часов в «консервной банке», с прижатыми к подбородку коленками?

«Один раз в жизни летели из Хабаровска в Москву этой «Россией». Потом трое суток скрючившись. Никогда больше! Один выход — из Хабаровска в Сеул, а оттуда, на нормальном самолёте до Москвы. Дорого, конечно, но жизнь и здоровье дороже», — написала в социальной сети жительница Хабаровска.

«А зачем из Сеула в Москву? Можно просто в Сеул, в Пекин, в другие страны АТР. Зачем в Москву, что там делать? Отдыхать можно прекрасно и на курортах АТР», — ответил ей другой дальневосточник.

В отличие от «Аэрофлота», «Россия» не предоставляет никаких развлечений на борту во время полета — ни тебе кино, ничего. Можно только 8−10 часов сидеть и смотреть в затылок соседа. Можно спать, если сможете уснуть с прижатыми к подбородку коленками.

Возмущение дальневосточников вызвало реакцию.

Депутат ГД РФ Ирина Яровая, которая, как известно, выходец с Камчатки, провела переговоры с генеральным директором «Аэрофлота» Виталием Савельевым. После этого Савельев заверил, что ежедневные рейсы «Аэрофлота» в Петропавловск-Камчатский сохранятся, а количество билетов, которые будут продаваться по плоским тарифам, вырастет на 10%.

«Предметом нашего обсуждения с Виталием Савельевым были конкретные вопросы безопасности, комфорта, качества и объёма авиаперевозок. В результате мне представлена подробнейшая информация, с раскрытием детализации качества авиапарка «России». Главная причина перевода дальневосточных рейсов дочерней компании — это намерение сохранить и увеличить объём перевозок по самому экономичному и выгодному для граждан тарифу. При этом «Аэрофлот» представил визуализацию 1 — бортов «Боинг — 777» и одного «Боинга — 747» для понимания гарантии объёма, комфорта, качества и безопасности. Эта информация будет в развернутом виде представлена и дальневосточным губернаторам, и будет обсуждаться на уровне профильного министерства. Руководство «Аэрофлота» сообщило, что с 15 октября 2018 года все рейсы «России» будут переведены в аэропорт Шереметьево, питание для рейсов будет производиться дочерней компанией, как и для «Аэрофлота». Борты «России» будут поэтапно оснащены современной коммуникационной видеосистемой для пассажиров», — сообщила вице-спикер Госдумы РФ.

Яровая особо подчеркнула, что цена на рейсах «России» существенно дешевле, чем в «Аэрофлоте»: 22 тыс. рублей против 25 тыс. рублей «туда и обратно».

Но дальневосточники не хотят ради экономии в три тысячи рублей летать на старых самолетах. Когда дальневосточники обращались к президенту РФ Владимиру Путину, к своим представителям в Госдуме, требуя транспортной доступности, они имели в виду несколько другое. Люди наивно полагали, что за все те природные богатства, которые даёт Дальний Восток стране, его жители имеют право быть частью страны и пользоваться равными правами со всеми её гражданами. Ведь граждане надеялись летать на таких же самолетах, на каких летают москвичи, жители Санкт-Петербурга, Сочи, и других городов и регионов России.

«Если вам ещё раз кто-то скажет про развитие Дальнего Востока, расскажите ему про перелеты до Москвы. Все предельно ясно — мы для Москвы — не люди», — такие комментарии оставляют дальневосточники в социальных сетях.

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После возмущения жителей Хабаровского края, Ирина Яровая побывала и там. И тоже попыталась успокоить людей, сообщив им, что немного рейсов «Аэрофлота» им всё же оставят.

«Часть рейсов действительно передадут «России», но о полной отмене рейсов «Аэрофлота» речи не идёт. В Хабаровск будут осуществлять перевозки пассажиров обе авиакомпании», — сообщила Яровая.

Можно себе представить, какие будут очереди за билетами на рейсы «Аэрофлота».

Депутат ГД РФ Виктор Пинский заявил, что сокращать число перевозок на Дальний Восток и заменять оставшиеся «Россией» недопустимо.

«Когда глава государства ставит приоритетной задачей развитие региона, а инвесторы вкладывают туда большие деньги, подобное просто недопустимо», — заявил депутат.

В своём письме Виктор Пинский также призвал «Аэрофлот» уважать дальневосточников.

«Авиакомпании не должны срываться на людях, которые родились и живут в регионе, а также они не должны превращать время в полёте в мучительную процедуру», — подчеркнул депутат.

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Есть и ещё одна причина, по которой задумка государственной компании «Аэрофлот» выглядит антигосударственной. Эту причину также в своём материале указал лидер «Новой России» Никита Исаев.

«Гарантированно сократиться турпоток на Дальний Восток. Что такое туризм для ДВ? Это деньги, которые центр так отчаянно заставляет зарабатывать губернаторов самостоятельно. Это туристы, которые оставляют на Дальнем Востоке немало своих кровных, инвесторы, которые итак боятся приходить на ДВ из-за нашего местами непредсказуемого законодательства. Это всё — значимые драйверы развития экономики. Теперь мечты про радужные показатели, на которые надеялся губернатор Сахалина, выбивший субсидии на региональные перевозки для увеличения турпотока на Сахалин и Камчатку, можно оставить при себе. Одно решение госкомпании «Аэрофлот» разом перечёркивает возможности их воплощения. А начиналось все неплохо: 200 тыс. туристов посетили Камчатку в 2017 году. Доступные и комфортные авиаперевозки увеличили инвестиции в туриндустрию Камчатки на 70% — до 2,14 млрд долларов», — написал Никита Исаев.

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Судя по всему, «Аэрофлот» лишит — таки Дальний Восток и без того довольно чахлого турпотока. Потому, что выбор-то очевиден: у Сахалина, Курил, Приморья и Камчатки серьёзные конкуренты — курорты Китая, Вьетнама, Японии, Таиланда. А там и сервис налажен, и самолёты летают нормальные и регулярно, и цены намного дешевле.

И это — ещё один аргумент в пользу отъезда дальневосточников в другие регионы и страны на постоянное место жительства — очень некомфортно чувствовать себя человеком второго сорта, лишенным элементарных удобств и права передвигаться по собственной стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года, в ходе «Прямой линии» президента России Владимира Путина, дальневосточники просили главу государства решить наконец вопрос транспортной доступности. Люди говорили, что не чувствуют себя частью России, что у их детей нет чувства Родины. Молодежь говорила президенту, что вынуждена уезжать с Дальнего Востока потому, что не готова жить в «резервации». Президент поручил вопрос решить.

Но компания «Аэрофлот» «решила» его, мягко говоря, очень странным способом, только усилив социальное напряжение и сильно обидев людей.

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