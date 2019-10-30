Нур-Султан, , 08:42 — REGNUM Казахстан пересмотрел подходы по своему участию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщили в пресс-службе министерства торговли и интеграции республики.

Отмечается, что о новых подходах говорит содержание вопросов, которые продвигаются представителями Казахстана на переговорах в рамках Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В частности, 25 октября 2019 года во время заседания ЕЭК в Москве делегация Казахстана во главе с премьер-министром республики Аскаром Маминым инициировала рассмотрение вопроса по взаимному признанию регистрационных удостоверений на лекарства.

Отметим, по мнению политолога Марата Казакбаева, в ЕАЭС накопилось много нерешенных проблем. По его словам, Казахстан возводит для Киргизии дополнительные барьеры, вместо того, чтобы открывать границы. Казакбаев считает, что сохранение препятствий нарушает основные принципы ЕАЭС.

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