Басра, Ирак, 29 октября 2019, 19:14 — REGNUM Порты Ирака прекращают работу из-за массовых протестов и беспорядков на всем юге Ирака, 29 октября передает агентство Reuters.
Сообщается, что крупнейший порт Умм-Каср вблизи Басры работает на 20% обычной мощности. Через Умм-Каср в Ирак ввозится значительная часть зерна, растительных масел и сахара.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе протестов и беспорядков в Ираке с начала октября уже погибли более 250 человек, тысячи человек получили ранения.
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