Кербела, Ирак, , 18:47 — REGNUM Расстрел протестующих в иракской Кербеле могли устроить люди, не имеющие отношение к силам безопасности Ирака, 29 октября передает агентство Associated Press.

По сообщению очевидцев, военные действительно прибыли к месту протеста в Кербеле незадолго до кровопролития. Однако огонь по протестующим открыли вооруженные люди без опознавательных знаков в черном и масках, причем некоторые из них были в гражданской одежде.

Расстрел протестующих в Кербеле, священном городе шиитов, произошел в ночь с 28 на 29 октября. По официальной информации, число жертв расстрела достигло 18 человек.

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