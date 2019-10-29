Минск, , 13:06 — REGNUM Белорусская сторона изучит варианты поставки нефти на НПЗ через порты Украины и стран Прибалтики. Об этом 29 октября заявила зампредседателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

По словам Гуриной, данные варианты поставки рассматриваются в качестве альтернативы поставкам нефти из России. Она отметила, что этими поисками Минск занимаемся уже не первый год.

«Рассматриваем возможность поставки сырья из стран СНГ, Ближнего Востока, Африки до наших НПЗ как через украинские порты, так и через порты Прибалтики», — сообщила заместитель председателя концерна «Белнефтехим».

Гурина добавила, что решение о замещении российской нефти будет приниматься только в том случае, если варианты новых поставок будут экономически выгодны.

Ранее Белоруссия договорилась с Казахстаном о поставках казахской нефти через территорию России.

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