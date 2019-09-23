Минск, , 14:29 — REGNUM Белорусский государственный концерн «Белнефтехим» на минувших выходных снова повысил цены на моторное топливо. Рост символический — на 1 белорусскую копейку (32 российские копейки).

«В условиях усилившихся внешних рисков, обусловивших рост волатильности котировок нефти, ослабления курса белорусского рубля, в целях предупреждения рисков потери финансовой устойчивости НПЗ в преддверии очередного этапа «налогового маневра» концерн вынужден вернуться к стратегии еженедельной корректировки цен на нефтепродукты», — сказано в официальном разъяснении белорусского госконцерна.

В итоге с 22 сентября розничные цены на белорусских АЗС повышены и цена бензина АИ-92-К5-Евро составила 1,57 белорусских рублей (чуть более 50 российских рублей в эквиваленте), АИ-95-К5-Евро — 1,67 бел. руб., АИ-98-К5-Евро — 1,89 бел. руб., ДТ — 1,67 бел. руб. Не исключено, что «Белнефтехим» вернулся к временно приостановленной практике еженедельного повышения цен на моторное топливо.