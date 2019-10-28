Москва, , 16:13 — REGNUM Руководитель конкурса «Цифровой прорыв» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей») Олег Мансуров рассказал корреспонденту ИА REGNUMЕ о наиболее ярких моментах конкурса, финал которого прошел в сентябре в Казани, командах — победителях и практическом применении из решений.

В каких направлениях конкурса приняло участие самое большое количество заявок?

Конкурс «Цифровой прорыв» не завершился в Казани в конце сентября. Он закончится в конце ноября, когда мы подведем итоги преакселирационной программы. В конкурсной части, которая закончилась в конце сентября в Казани, приняло участие более трех тысяч человек, финальный хакатон стал самым массовым в мире и вошел в «Книгу рекордов Гиннесса».

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Участники основного трека соревновались в 20 номинациях, самыми популярными стали задачи от компаний МегаФон, МТС и Ростелеком. Они были наиболее понятны для участников, подразумевали большую творческую составляющую и поэтому вызвали наибольший интерес среди конкурсантов.

В Нижнем Новгороде победители казанского хакатона, студенты ННГУ им. Н.И. Лобачевского Анастасия и Кирилл Скосыревы провели хакатон по оптимизации производственных процессов на одном из крупнейших предприятий Нижнего Новгорода — АО «Теплоэнерго». Каки ерешения региональных хакатонов уже получили применение или по прогнозам устроителей конкурса имеют наибольшую практическую ценность?

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Команда AVM (Нижний Новгород). Скосырев Кирилл; Скосырева Анастасия; Балаболин Алексей; Федяков Дмитрий; Жданов Николай.

Номинация: «Образование и наука»

Задача: разработать прототип ПО: тренажер ГИА с рекомендательной системой выдачи заданий, основанной на прошлых результатах

Решение: Тренажер для подготовки к ЕГЭ. Команда разработала решение, позволяющее повысить эффективность при подготовке к экзаменам за счет геймификации, структуризации материала, интерактивной визуализации заданий в AR, а также снятия стресса путем использования анимированного персонажа.

Участники команды специализируются на решениях в сфере VR/AR. После регионального этапа с ребятами стал сотрудничать Нижегородский государственный университет имени Лобачевского: декан связался с ребятами и предложил стать резидентами университета и на его базе развивать инновационные проекты в сфере VR. Учебное заведение предоставило команде офис и мощности для работы.

Также на AVM вышло одно из градообразующих предприятий Нижнего Новгорода — компания «Теплоэнерго» — крупнейший поставщик тепловой энергии в Нижнем Новгороде. На долю компании приходится более 50% объема услуг по обеспечению теплом и горячей водой. Сейчас участники активно сотрудничают с компанией, разрабатывая тренажеры VR для сотрудников. А также играют роль экспертов по вопросам автоматизации и организации корпоративного хакатона.

Команда Selection (Томск): Аркуша Мария, Перегудова Кристина, Баженов Александр.

Команда Pservice (Томск): Некрасов Александр, Чумаченко Анжелика, Бородин Павел.

Команда Git Паб (Томск): Сапрунов Серге, Копасов Дмитрий, Мозгов Евгений, Бесштанникова Елизавета. Егорова Милена.

Номинация: «Транспорт и логистика»

Задача: разработать мобильное приложение для безналичной оплаты транспорта, предложить ПО для анализа и визуализации данных о таких транзакциях

Решение: все команды, участвующие в региональном этапе, создали рабочие прототипы. Один из экспертов трека пригласил все три команды продолжать разработки на базе Томского государственного университета. Ребята объединились командами и сейчас создают рабочий прототип решения, чтобы вывести его на рынок. В решении уже заинтересован город-спутник вблизи Томска. Он и заказал участникам сделать рабочий прототип.

Команда Electronic Eyes (Уфа): Косурина Анна, Шерыхалин Константин, Самигуллин Артур, Донская Анна, Маннапов Лев.

Номинация: «Государственное управление и услуги»

Задача: разработать прототип ПО для анализа рисков при выдаче грантов в сфере сельского хозяйства

Решение: команда разработала решение «Grantr» — платформу, которая обеспечивает прозрачность и удобство работы всем участникам программ по получению грантов. Во время регионального этапа одним из экспертов трека была директор аналитического Департамента Минсельхоза республики Башкирия. Решение оказалось актуальным для министерства, оно активно сотрудничает с командой. После финала Electronic Eyes планирует сделать готовый рабочий прототип и выйти с ним на рынок.

Команда Indie (Ульяновск): Ефимов Дмитрий, Малышев Сергей, Фисун Антон, Колоярский Сергей. Овчинников Артём

Номинация: «Здравоохранение»

Задача: разработать сервис для сферы здравоохранения, который бы максимально использовал элементы геймификации

Решение: проект, разработанный командой, решает проблему отказа пациентов соблюдать предписание и рекомендации врачей. Врач разрабатывает систему мер и определяет цели по физической нагрузке и ритму жизни. Чтобы пациент придерживался предписаний, было создано решение, которое через геймификацию вознаграждает за достижение установленных целей. Выполнение целей отслеживает гаджет (шаги, сон, посещение спортзала), сам пользователь может только добавить новую цель. Преимущество системы — вознаграждение можно получить у местных партнеров (магазины здоровых товаров, спорт объекты), а также получить баллы за участие в местных мероприятиях: эстафета, велопробег, марафон, парад, массовая зарядка. Команда плотно занималась проектом месяц. Министр спорта Ульяновской области предварительно согласовал тестирование сервиса на участниках ближайших массовых спортивных мероприятий области. Был определен круг потенциальных коммерческих партнеров. Состоялась встреча с медицинским центром «Академией» (определили круг врачей, которым проект интересен), обсудили возможность сотрудничества с сетью фитнес-центров Ultra. Изучили CRM системы, которые используют партнеры (A&A, MET), поработали с API. На данный момент проект находится на стадии дальнейшей проработки, а команда ищет финансирование.

Команда Genesis (Пермь): Копытов Дмитрий, Грибков Роман, Ибрагимова Алина, Кошелев Дмитрий, Мокрушин Евгений

Номинация: ЖКХ и городская среда

Задача: предложить сервисы для анализа статистики, предсказательного моделирования спроса на услуги ЖКХ

Решение: в рамках полуфинала был разработан сервис «Заставляем вместе» для вызова мастеров по оказанию услуг ЖКХ. После регионального этапа ребята доработали прототип сервиса и расширили функционал. Созданное решение презентовали Губернатору Пермского края, Депутату Государственной думы Российской Федерации, Председателю общественной палаты Пермского края, Министру жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края, Министру информационного развития и связи Пермского края. Проект получил высокую оценку, Губернатор Пермского края дал поручение профильным министерствам оказать поддержку в реализации проекта. Проект планируется реализовать в формате государственного частного партнерства, для этого сейчас совместно с Министерством экономического развития прорабатываются все нюансы для успешного заключения соглашения.

Команда Е2-Е4, (Ростова-на-Дону): Зыков Сергей, Куринных Дмитрий, Сергеев Дмитрий

Номинация: «Здравоохранение»

Задача: создать прототип платформы для медицинских учреждений с гео-привязкой и перечнем оказываемых услуг

Решение: команда разработала решение, позволяющее гражданам легко в интерактивном режиме в зависимости от геолокации выбирать необходимый перечень медицинских услуг, доступных по ОМС или за оплату, и видеть, в каких ближайших больницах можно эти услуги получить. Таким образом, медицинские учреждения становятся «ближе» к гражданам, долгосрочно повышая уровень оказываемых услуг. Командой заинтересовалось региональное министерство здравоохранения, сейчас ребята активно сотрудничают с его представителями и дорабатывают систему до рабочего прототипа.

Команда HaClever (Москва): Ичёткин Дмитрий, Сатаев Эмиль, Вайнберг Роман, Банная Мария

Номинация: «Транспорт и логистика»

Задача: разработать сервис-ассистент для водителей на маршрутах доставки товаров в городе

Решение: на конкурсе разработали надежный алгоритм, позволяющий нескольким пассажирам разделить поездку до популярных городских мест назначения. Сервис позволяет водителю заработать больше на фиксированном маршруте, а каждому из пассажиров заплатить меньше. Это дает возможность разгрузить самые популярные городские маршруты движения (в первую очередь, маршруты до аэропортов) и оказывает положительное влияние на ситуацию на дорогах. Для команды хакатон «Цифровой прорыв» стал юбилейным — 20-ым. 17 соревнований они выигрывали. Ребята сформировали состав команды в университете и активно покоряют хакатоны по всему миру (принимали участие в Junction — самом масштабном хакатоне Европы). Сейчас участники активно сотрудничают с Ситимобил и готовятся к внедрению решения в компании. Родная сестра капитана команды (Романа Вайнберга) Екатерина Вайнберг — участница полуфинального этапа конкурса «Лидеры России» — в рамках выполнения задания «Сердце Лидера» запустила проект по профориентированию учащихся старших классов.

Команда 24/7 (Пенза): Глебов Алексей, Волков Алексей

Номинация: «ЖКХ и городская среда»

Задача: разработать прототип ПО, направленного на улучшение контроля оказания услуг в сфере ЖКХ

Решение: Команда разработала бота для сбора обратной связи о выполненных работах ЖКХ. После регионального этапа работа над проектом продолжилась в рамках подачи заявки на конкурс по программе «Умник» в Фонд содействия инновациям. Был проведен теоретический анализ исследования при помощи сотрудников ИТ-лаборатории Пензенского государственного технологического университета. Также команда встретилась с представителями городского ТСЖ, которые скоординировали участников по практическим вопросам реализации решения.

Команда Future team (Ульяновск): Степанов Аполлон, Савичева Юлия, Чирочкин Евгений, Лавриненко Дмитрий, Тепер Наталья

Номинация: «ЖКХ и городская среда»

Задача: разработать мобильное приложение для города, интегрировать его с существующими сервисами, обеспечить возможность связи с гражданами.

Решение: Команда Future team на региональном хакатоне в Ульяновске победила в номинации «Здравоохранение» с мобильным приложением iDoctor. Участники работали в тесном сотрудничестве с бизнесом и профессионалами в здравоохранении, поэтому учли их пожелания и требования в своём приложении, чем и обеспечили себе победу. Для успеха в финале команда заручилась консалтинговой поддержкой профессионалов в своей области: двух членов Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Команда Future team не только команда «Цифрового прорыва», но и команда Ульяновского клуба Лидеров России. В ней сразу три финалиста конкурса «Лидеры России».

Планируется ли по итогам «Цифрового прорыва» в этом году создание экспертного доклада или другого свода рекомендаций для реализации Национальных проектов?

Да, совершенно верно. Скорее всего, это будет два документа. Первый сейчас находится в активной доработке, это так называемый «Альманах «Цифрового прорыва». Мы его обсуждали на финале в Казани, потому что финал состоял не только из конкурсной части, там была и деловая программа. На финал приезжали более 200 экспертов из всех регионов страны, и 120 членов жюри — представители топ-менеджмента крупных компаний, представители крупных государственных организаций. Они тоже высказывали свое мнение, свои предложения о том, в чем состоят сегодня барьеры для цифровизации, как она должна проходить. Так что в ближайшее время аналитический доклад будет подготовлен.

Каким образом изменятся номинации и условия конкурса в следующем году?

Да, проекту точно быть, и сейчас мы прорабатываем изменения в его концепции, в видении. Какие-то из них мы уже анонсировали, например, то, что у нас могут появится отдельные номинации, например, по кибербезопасности. Уже сейчас мы общаемся со многими кампаниями и организациями по поводу следующего года. Конкретную работу над новым сезоном мы начнем ближе к весне 2020 года.