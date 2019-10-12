Нижний Новгород, 12 октября 2019, 16:47 — REGNUM Студенты ННГУ им. Н.И. Лобачевского Анастасия и Кирилл Скосыревы проводят хакатон по оптимизации производственных процессов на одном из крупнейших предприятий в Нижнего Новгорода — АО «Теплоэнерго».
Напомним, студенты радиофизического факультета Университета Лобачевского — супруги Кирилл и Анастасия Скосыревы в рамках участия в конкурсе IT-специалистов «Цифровой прорыв» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»), проходившем в Казани, предложили сборочную инструкцию в дополненной реальности.
В разработке супругов Скосыревых представлен порядок действий при реализации сборочных операций на промышленных предприятиях. Система также контролирует ошибки, допущенные сборщиками, и отправляет отчеты технологам.
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В начале октября Кирилл и Анастасия Скосыревы рассказали о своем проекте на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» под председательством Президента России Владимира Путина.
Разработки Кирилла и Анастасии Скосыревых были поддержаны Университетом Лобачевского и ведутся в лабораториях Центра инновационного развития ННГУ.
В развитие идей «Цифрового прорыва» 12−13 октября команда молодых разработчиков во главе с Кириллом и Анастасией Скосыревыми при поддержке Министерства информационных технологий и связи Нижегородской области и АО «Теплоэнерго» на площадке ННГУ им. Лобачевского проводят хакатон по оптимизации производственных процессов среди студенческих команд нижегородских вузов.
Во время прохождения хакатона студенты за 36 часов создадут собственные digital-проекты в области теплоснабжения. Командам в составе от 3 до 5 человек будет предложено найти решения одной из задач по оптимизации производства — создать единую систему управления технологическими процессами, разработать оптимальный алгоритм ведения ремонтных работ, а также найти оптимальный алгоритм сбора данныхс приборов учета.
По словам организатора мероприятия со стороны АО «Теплоэнерго» Екатерины Красниковой, развитие предприятия невозможно без инновационных подходов к решению производственных задач.
Кирилл и Анастасия Скосыревы уверены, что технологии виртуальной реальности нужно популяризировать, поскольку большинство людей думают, что VR существует только для игр.
В университете уверены — участие студентов в хакатоне — это уникальная возможность проявить себя и применить свои знания для решения актуальных задач, которые возникают на предприятиях. Одна из целей Университета Лобачевского — организовать как можно больше подобных площадок, что позволит повысить степень готовности студентов к решению проблем реальной экономики.
Временно исполняющий обязанности ректора ННГУ им. Н.И. Лобачевского Кирилл Марков отметил: «Участие в хакатонах — это потенциальная возможность социальных лифтов для студентов, одним из ярких примеров является команда наших студентов — призеров «Цифрового прорыва», для которых хакатон предоставил много ранее недоступных возможностей. В университете рады появлению новых ITзвезд и готовы всесторонне поддерживать команду молодых разработчиков. Это наши самые молодые резиденты Центра инновационного развития университета, и мы готовы оказать им любую помощь, от юридической поддержки наших патентных служб до продвижения разработок на рынок. Сейчас уже рассматриваем возможность внедрения VRтехнологий в образовательный процесс».
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