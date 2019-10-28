Пекин, , 15:29 — REGNUM По итогам сентября 2019 года продажи новых легковых и легких коммерческих машин (сегмент LCV) в мире составили около 7,5 млн единиц — на 2,7% меньше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте консалтинговой компании LMC Automotive.

Всего с января по сентябрь 2019 года в мире было продано около 66,9 млн легковушек и машин сегмента LCV. Это на 5,6% меньше аналогичного периода прошлого года.

На первом месте по продажам автомобилей — Китай. Здесь в сентябре 2019 года было реализовано 2,3 млн автомобилей, что на 6,2% меньше, чем годом ранее. Торговая война с Соединёнными Штатами влияет на авторынок в Китае. Уже 15 месяцев здесь фиксируется отрицательная динамика.

Однако в США ситуация на автомобильном рынке не лучше. В сентябре на американском авторынке было куплено около 1,3 млн машин, что на 10,7% меньше, чем год назад.

Что касается рынка автомобилей стран Западной Европы, то он в сентябре увеличился на 11,4%, до 1 млн 361 тыс. автомобилей. Такой значительный рост объясняется низкой базой 2018 года. Тогда вступили в силу новые правила сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе.

Положительная динамика была в странах Восточной Европы. В сентябре рынок новых авто вырос на 11%, до 327,9 тыс. единиц.

Авторынок России в сентябре почти достиг уровня 2018 года. На это повлияли госпрограмма стимулирования спроса и опасения потребителей по поводу очередного повышения стоимости на авто в связи с индексацией утилизационного сбора в январе 2020 года.

Напомним, согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей, по итогам сентября 2019 года в Европе было реализовано около 1,3 млн новых легковых машин. Этот результат на 14,4% больше прошлогоднего.

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