Вашингтон, , 10:49 — REGNUM По итогам сентября 2019 года реализация легковых автомобилей в США упала на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает портал Focus2move.

Всего в первый осенний месяц 2019 года на американском авторынке было продано 1 млн 278 тыс. 528 легковых автомобилей и внедорожников. Стоит отметить, что реализация на американском авторынке вновь упала после двухмесячного роста.

С января по сентябрь 2019 года в США продажи авто упали на 1,3%, до 12 млн 777 тыс. 447 экземпляров.

Самым популярным брендом американского авторынка в сентябре вновь стал General Motors. Марка реализовала 210 863 автомобиля, что на 10,4% меньше, чем год назад. Второе место занял итало-американский бренд Fiat Chrysler Group, чьи продажи в США по итогам сентября 2019 года упали на 10,2%, до 180 506 экземпляров. Замыкает тройку лидеров Ford, реализовавший в сентябре на 11,8% меньше автомобилей (173 333 ед.).

Четвертое и пятое место заняли японские бренды Toyota (169 656 шт.; — 16,5%) и (113 925 шт.; — 14,1%).

Напомним, мировая автомобильная промышленность может в ближайшие семь лет потерять в объеме продаж до 700 млрд евро (765 млрд долларов) из-за политики США, прогнозирует Центр автомобильных исследований (CAR) при университете Дуйсбурга-Эссена.

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