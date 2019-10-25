История вопроса



Основной инструмент Центробанка России. Изменение ключевой ставки влияет на кредитную и экономическую активность.

Ставка является основным индикатором денежно-кредитной политики. Введена в сентябре 2013 года.

Центробанк устанавливает ставку 8 раз в год. Решение принимается Советом директоров банка. С 2013 по 2019 год ключевая ставка колебалась в диапазоне от 5,5 до 17 процентов. Наиболее высокий уровень ставки действовал С декабря 2014 по февраль 2015 года.

Начиная с марта 2018 года размер ключевой ставки находится в районе 7,25 – 7,75%.

