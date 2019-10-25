Москва, , 12:32 — REGNUM Сегодня, 25 октября, в 13:30 мск Центробанк России примет решение по поводу ключевой ставки. Рынок готов к очередному снижению на 0,25%, и это никак не оказывает негативного влияния на российский рубль. Как раз наоборот, рубль укреплялся к американскому доллару на протяжении всего месяца. Вероятно, это опять же связано с керри-трейдом. Потому как снижает ставки и ФРС, инвесторам нет смысла закрывать длинные позиции по рублю, отмечает аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Владимир Хоменко.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

В подготовленном им обзоре валютного рынка также сказано:

«Помимо замедления мировой экономики, влияние на решение ЦБ РФ по поводу снижения ставок оказывают еще и инфляционные показатели. Есть вероятность, что по итогам года рост цен может замедлиться в диапазоне 3−3,5%. Но снижение ставок в России, как и во всем мире, не будет продолжаться вечно, и таким образом мы можем увидеть небольшое восстановление цен уже в следующем месяце.

Таким образом, сегодня валютная пара USD/RUB может еще раз протестировать минимум октября, который находится в диапазоне 63,33−63,50».