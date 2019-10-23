Лондон, , 21:30 — REGNUM Нефть марки Brent поднялась в цене более чем на 2% и находится у отметки $61 за баррель, 23 октября передает агентство Reuters.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

К настоящему моменту нефть Brent подорожала на $1,29 (2,16%), до $60,99 за баррель. Чуть ранее в ходе торгов «мировой эталон» достиг максимума в $61,26 за баррель.

Нефть WTI также растет — баррель марки с начала торгов подорожал на $1,27 (2,33%), до $55,75. Дневной максимум WTI составил $56,02 за баррель.

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