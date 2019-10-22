Лондон, , 20:54 — REGNUM Нефть Brent в ходе торгов преодолела отметку $60, однако затем снова откатилась к $59 за баррель, 22 октября передает агентство Reuters.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

К настоящему моменту нефть Brent поднялась в цене на 43 цента (0,73%), до $59,39 за баррель. Ранее в ходе торгов «мировой эталон» достиг максимума в $60,26 за баррель.

Нефть WTI подорожала на 66 центов (1,23%), до $54,17 за баррель. Дневной максимум марки составил $54,80 за баррель.

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