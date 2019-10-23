Москва, , 17:55 — REGNUM Наставник конкурса «Лидеры России», первый заместитель председателя Правительства РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал журналистам об опыте наставничества в конкурсе «Лидеры России» — флагманском проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2019 года президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

Помимо основного конкурса «Лидеры России» в этому году конкурсанты могут принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

«Я думаю, новые кадры нужны в любой сфере. В том числе, и финансовой. Говорят, что финансистов переизбыток, что скоро их заменит искусственный интеллект. И да, и нет. Сейчас во многих странах неустойчивая финансовая ситуация. В России мы проводим финансовую политику, которая позволяет нам сохранять стабильность, несмотря на внешние условия. И это, конечно, заслуга людей», — отметил первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации, министр финансов РФАнтон Силуанов.

До конца заявочной кампании остается меньше недели. Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. 28 октября стартует дистанционный этап. Участники должны будут пройти ряд тестов, которые проверяют интеллектуальные способности, общие знания, управленческую готовность и потенциал.

«Конкурс «Лидеры России» — это социальный лифт, движение вверх. Если ты человек творческий, интересующийся, если ты готов и видишь для себя перспективы развития — надо обязательно участвовать в конкурсе «Лидеры России». И не важно — победишь или нет. Это возможность попробовать себя в новой сфере, познакомиться с такими же талантливыми коллегами. Такое взаимодействие будет на пользу», — подчеркнул Антон Силуанов.

В рамках конкурса «Лидеры России» в качестве наставника первый заместитель председателя Правительства РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов выступает третий год.

«Все кандидаты — люди очень образованные, все они прошли определенную школу жизни. Это и предприниматели, и те, кто поработал в государственных структурах. Все, с кем я сталкивался, очень творческие, креативные. Я бы их и в Министерство финансов пригласил на работу или в Правительство, но у них задачи более амбициозные, они хотят расти в своих сферах», — сказал первый заместитель председателя Правительства РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Как подчеркнул Антон Силуанов, наставничество сейчас не то, как было раньше — во времена, когда он после окончания института пришел трудиться в Министерство финансов РСФСР. По воспоминаниям первого вице-премьера — министра финансов РФ, тогда его наставник помогал ему тем, что учил печатать на машинке и показывал, как писать письма в различные ведомства.

Но в рамках конкурса «Лидеры России» работает другой тип наставничества, считает министр финансов.

«Здесь люди подготовленные, и у нас разговор идет на равных. Наша задача заключается в том, чтобы помочь молодым управленцам реализовать идеи, с которыми они пришли к своим наставникам. Человек должен расти. И у наставников больше возможностей оказать молодым людям содействие в этом», — добавил Антон Силуанов.

Напомним, конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017—2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018—2019 году — 227 тысяч заявок). Назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Лукойл, Интер РАО, Русал, НЛМК, Роснефть, Русгидро, Сибур, Северсталь, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер — Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.

Конкурс состоит из следующих этапов: онлайн-регистрация участников: 4−27 октября; запись видеоинтервью (до 27 октября 2019 г.); дистанционный этап (октябрь-декабрь 2019 г.); очные полуфиналы в 8 федеральных округах (январь-март 2020 г.); суперфинал (март-апрель 2020 г.).

Как ранее сообщало ИА REGNUM автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».

Читайте ранее: На конкурс «Лидеры России» поступило больше 150 тыс. заявок