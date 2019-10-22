Самара, , 16:14 — REGNUM Более четырех тысяч заявок от жителей Самарской области поступило на конкурс управленцев «Лидеры России 2020». Об этом 22 октября сообщает пресс-служба областного правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы, на участие в третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России 2020» была подана 4121 заявка от жителей Самарской области.

Всего же с момента начала приема заявок на конкурс было подано более 150 тысяч заявок со всех регионов России.

По сообщению руководителя конкурса «Лидеры России» Алексея Комиссара, в этом году кроме основного конкурса можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

Отмечается, что лидерами по количеству заявок Москва, Санкт-Петербург и Московская области.

Напомним, что победители конкурса получат образовательный грант на сумму один миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.