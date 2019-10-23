Санкт-Петербург, , 17:54 — REGNUM В Петербурге расторгли контракт с подрядчиком ЗАО «Пилон» на реконструкцию Гореловского и Лиговского путепроводов в Красносельском районе. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября депутаты Заксобрания оформили запрос на имя губернатора Александра Беглова, где пожаловались на то, что из-за фактически замороженной реконструкции жители вынуждены по 2 часа ежедненво простаивать в пробках. Тогда же единоросс Андрей Васильев призвал требовать реакции на «некомпетентность» главы КРТИ Сергея Харлашкина.

В комитете подчеркнули, что официально контракты можно считать расторгнутыми еще 18 октября. Теперь предстоит объявить новый конкурс по поиску нового подрядчика, произойдет это не раньше декабря, то есть местным жителям придется простаивать в пробках еще долгие месяцы.

«Причиной расторжения послужило ненадлежащие исполнение подрядчиком обязательств по государственным контрактам. С весны 2019 года ЗАО «Пилон» остановило производство работ на объектах в связи с финансовыми трудностями в компании. Учитывая, что ЗАО «Пилон» является крупнейшим подрядчиком с многолетней историей и опытом в области строительства и реконструкции искусственных дорожных сооружений — мостов, путепроводов, набережных, заказчик неоднократно продлевал начало процедуры расторжения. Однако подрядная организация, несмотря на своевременную оплату всех ранее выполненных работы, так и не возобновила реконструкцию двух путепроводов», — объяснили промедление со своей стороны в КРТИ.

Сумма контрактов и сроки завершения работ по реконструкции путепроводов будут определены по результатам подготовки новой конкурсной документации, «которая уже сейчас ведется в активном режиме».

«Понимая значимость объектов для жителей юго-западной части Санкт-Петербурга, КРТИ приложит максимум усилий, чтобы завершить реконструкцию путепроводов в кратчайшие сроки», — убеждают в Смольном.

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Добавим, госконтракт по Лиговскому путепроводу на 3,6 млрд рублей заключили еще в мае 2018 года. Всего выполнено и оплачено работ на сумму около 280 млн рублей. Путепровод готов лишь на 8%.

Госконтракт по Гореловскому путепроводу на сумму в 897 млн рублей заключили в марте 2017 года. Он готов на 57%, было оплачено работ на сумму в 510 млн рублей.

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