Санкт-Петербург, , 11:53 — REGNUM В Петербурге реконструкция Лиговского путепровода между Красносельским и Кировским районами так и не возобновилась, вопреки предвыборным поручениям Александра Беглова. В связи с этим депутаты Законодательного собрания оформили на имя главы города депутатский запрос.

Генеральный подрядчик ЗАО «Пилон» зашел на объект в сентябре 2018 года. Автор запроса Алексей Цивилев («Единая Россия») отметил, что стоимость контракта составила 3,5 млрд рублей. Еще в июне 2018 года количество полос уменьшилось с четырех до двух из-за временного ограничения, расширить же путепровод предполагается до шести полос.

«Если говорить о минутах стояния в пробке, то по факту, если до этого мы проезжали за 15 минут Лиговский путепровод, сейчас время в часы пик составляет 50 минут и час», — сказал Цивилев. По путепроводу ходят автобусы от Горелово и Красного Села, которые не могут объехать его по КАДу.

«Мы все ждали 1 сентября 2019 года, когда должны были сделать из двух полос четыре, снять это временное ограничение движения. У меня велась переписка с вице-губернатором (Эдуардом) Батановым начиная с мая, когда мы увидели, что работы прекращены. Было обещано, что работы вот-вот поедут. В итоге сегодня у нас 21 октября, работы не начаты и нет понимания того, куда мы движемся. По факту это такая артерия, которая отводит жителей Красносельского района от центра города на КАД, и полностью уплотнились и Петергофское шоссе, съезд с Дачного проспекта, это вытекающие проблемы», — рассказал Цивилев.

Заметим, 8 августа тогда еще врио губернатора Александр Беглов во время посещения путепровода потребовал от вице-губернатора Эдуарда Батанова выдать все необходимые документы подрядчику не позже 15 августа, чтобы тот мог приступить к работам в течение месяца.

Однако сейчас там ничего не происходит. По словам Цивилева, впервые он пытался попасть на стройку в июне, но его «выгоняли с охраной». В июле же строители ему сообщили, что для окончания первой части работ и снятия ограничения с 2 до 4 полос необходимо всего 1,5 месяца.

«У них всё закуплено, всё лежало. Сейчас строители убежали. Сейчас там никого нет, есть только один охранник, общаться там не с кем», — констатировал Цивилев.

Он добавил, что после перекрытия Лиговского путепровода горожане принялись объезжать его по проспекту Ветеранов и проспекту Народного Ополчения. Но в сентябре 2019 года там одновременно начались работы «Водоканала», «Теплосети» и дорожного полотна.

«По факту, если сравнить с медициной, это хирургическая операция по удалению аппендицита без наркоза. По два часа в пробке стоять, потому что в принципе это никак не объехать. Нужно определенным образом комбинировать эти работы. Нельзя проводить работы и не дать никаких отводных маршрутов для горожан», — отметил парламентарий.

Депутаты поддержали запрос, подготовленный Цивилевым, а также его коллегами по «Единой России» Константином Чебыкиным и Денисом Четырбоком.