Хабаровск, , 06:05 — REGNUM В Законодательную думу Хабаровского края от губернатора Сергея Фургала поступил законопроект об отмене налоговых льгот, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сергей Фургал предложил отменить льготы, предоставляемые компаниям, занимающимся лесозаготовкой и золотодобычей, что, по его мнению, позволит существенно пополнить краевой бюджет.

«Мной внесён законопроект об отмене налоговых льгот для лесозаготовителей и золотодобытчиков. Правила игры должны быть справедливыми. Бюджет Хабаровского края недополучает доходы из-за того, что высокорентабельный бизнес не платит налоги. Считаю, что сейчас не время разбрасываться деньгами в виде таких льгот», — цитирует Фургала Интерфакс.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономистов, Хабаровский край теряет свою инвестиционную привлекательность.