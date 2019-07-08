Хабаровск, , 08:43 — REGNUM

Индекс промышленного производства в Хабаровском крае, по данным Хабаровскстата, снизился и составил, по последним данным, 96,8% к аналогичному периоду прошлого года. Регион становится всё менее привлекательным для инвесторов. В минусе такие отрасли, как обработка древесины, производство мебели, полиграфия, производство лекарственных средств и другие, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Индекс промышленного производства — показатель, который говорит о состоянии экономики. Если он растёт — значит, экономика на подъёме, если падает — в промышленности спад.

По данным статистики, в Хабаровском крае на 1 июля «падают» такие производства, как обработка древесины, производство мебели, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицине, очистка и распределение воды, производство, передача и распределение электроэнергии, производство напитков, полиграфия и даже добыча угля.

Наибольшее снижение наблюдается в производстве бумаги и бумажных изделий — 56,4% к периоду 2018 года.

А производство электрооборудования упало в 5 раз: до 23,9% к аналогичному периоду прошлого года.

По мнению аналитиков ИАА Eastrussia, не добавляют оптимизма и желания приходить в регион инвесторам и многочисленные скандалы, участником которого всё чаще становится бизнес.

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Не первый год продолжаются судебные разбирательства по поводу судьбы ТРЦ «Счастье», застройщику которого выделили участок недалеко от СИЗО и УФСИН усмотрел в этом угрозу безопасности. К счастью для «Счастья», а заодно и для жителей города, ТРЦ суд постановил не сносить. Но УФСИН не намерен останавливаться. Жители требуют убрать из города уродливое здание тюрьмы и конца края этому процессу не видно.

На слуху в последнее время и громкие заявления губернатора региона Сергея Фургала, который то пугал местные торговые сети приглашением в край федеральных игроков на льготных условиях, то устроил «разборки» с крупным инвестором, вкладывающим в регион 14 млрд рублей на строительстве аквапарка и ТРЦ.

В регион фактически не приходят новые инвестпроекты, при этом госдолг огромен и спасти ситуацию сможет только приток новых инвестиций. Но они пока не просматриваются.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал шокировал бизнес заявлением о том, что инвестпроект стоимостью в 14 млрд рублей региону — не нужен. Проект включает ТРЦ, гостиницу и аквапарк. Строительство ведётся, все документы, разрешающие застройку, инвестор получил на законных основаниях.