Москва, , 10:43 — REGNUM Денежные средства, направленные в качестве мер поддержки на развитие Северного Кавказа, расходуются неэффективно. За последние три года потрачено на реализацию программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года» 11,2 млрд рублей. Однако потраченные миллиарды не принесли ожидаемого эффекта.

К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты РФ. Данные анализа специалистов приведены на заседании Коллегии ведомства, сообщили ИА REGNUM 22 октября в его пресс-службе.

Так, по словам аудитора Светланы Орловой, в 2017—2018 годах в субъектах СКФО была реализована лишь треть запланированных инвестпроектов — 9 из 27. При этом было создано всего 557 рабочих мест. Это не может «кардинально изменить ситуацию на рынке труда, учитывая, что в макрорегионе и так в среднем ежегодно создается около 70 тысяч рабочих мест», читает аудитор.

Таким образом, как установлено в результате проверки, и в целом в макрорегионе, и в отдельных субъектах округа, кардинального улучшения инвестклимата не наблюдается.