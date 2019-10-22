Москва, , 10:50 — REGNUM В России полномочия по определению точной площади заведений общественного питания в многоквартирных домах, в которых продают спиртное, необходимо передать на региональный уровень.

Соответствующую поправку к законопроекту, который запрещает продавать алкогольную продукцию в торговых точках менее 20 кв. м, направит в Госдуму глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Об этом 22 октября сообщает «Парламентская газета».

По его словам, на встрече с предпринимательским сообществом представители малого и среднего бизнеса высказали опасения, что дополнительные ограничения способны в значительной степени снизить эффективность экономической деятельности добросовестных хозяйствующих субъектов.

Кроме того, по мнению предпринимателей, предлагаемый порядок может нарушать нормы антимонопольного права, поскольку запрет на продажу алкоголя может привести к закрытию небольших объектов общепита в связи с убыточностью и тем самым — к снижению конкуренции на рынке.

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В связи с этим Кутепов предлагает предоставить российским регионам право самостоятельно определить минимальную площадь объектов общепита в установленных федеральным законом пределах — от 20 до 100 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м.

Инициатива вызвана необходимостью обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания. Законопроект может привести к закрытию порядка 10 тыс. заведений по всей России, в том числе торговых точек по продаже пива, уточняет издание.

Вместе с тем в правительстве призвали доработать документ, поскольку реализация предлагаемых норм может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных участников рынка.

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