Москва, , 16:55 — REGNUM С 21 по 23 октября в инновационном центре «Сколково» под эгидой Правительства Российской Федерации проходит Московский международный форум инновационного развития 2019 — «Открытые инновации». В мероприятии принял участие Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»).

Напомним, форум «Открытые инновации» проводится в Москве ежегодно с 2012 года и считается уникальной дискуссионной площадкой для участников формирования инновационной экосистемы. Основная цель мероприятия — популяризация мировых технологических брендов, создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций, а также развитие и коммерциализация технологий.

В ходе выступления руководитель конкурса «Цифровой прорыв» рассказал о текущих результатах проекта, о том, как удалось собрать самый масштабный хакатон в Казани и установить мировой рекорд, а также поделился планами по развитию конкурса в 2020 году. В форуме «Открытые инновации» приняли участие 18 команд, ставших победителями в финале «Цифрового прорыва». 11 команд стали участниками международного конкурса стартапов East Bound, созданного для поддержки выхода российских компаний на международные рынки, разрабатывающих технологические решения. 8 команд также презентуют свои проекты на Startup Station — выставке стартапов, созданной специально для демонстрации решений.

«Одна из главных целей «Цифрового прорыва» — помощь участникам в доработке прототипов решений до стадии рыночного продукта. Как на региональном этапе, так и в финале с командами работали трекеры — предприниматели, целью которых является развитие ИТ-стартапов. Сейчас лучшие проекты проходят этап преакселерации, который позволит довести прототипы инновационных проектов до пилотного решения. Хочу поблагодарить компанию VEB Ventures, а также инновационный центр «Сколково» за совместную инициативу по поддержке финалистов конкурса «Цифровой прорыв» на форуме «Открытые инновации». Я уверен, что форум даст возможность лучшим командам конкурса продемонстрировать свои наработки и получить поддержку по выходу решений на российский и международный рынок», — отметил руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

«Сегодня мы провели специальную сессию конкурса East Bound для победителей «Цифрового прорыва». Развитие цифровой экономики является для нас одним из приоритетных направлений деятельности и здесь крайне важно подхватить прорывные идеи и придать им позитивный импульс. Мы увидели много перспективных наработок и уже готовы продолжить общение с двумя из них», — сказал генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.

«Важно поддерживать новые инновационные идеи в период прохождения ими так называемой «долины смерти». Это самая сложная стадия развития стартапа и малого бизнеса, когда проект успешно прошёл посевную стадию, есть прототип, запущен первый пилотный проект, но прибыли пока нет и нужны более серьезные инвестиции и экспертиза для масштабирования, формирования бизнес-модели, поиска рынков сбыта и так далее. «Фабрика пилотов» для технологических компаний была запущена по инициативе АСИ, ВЭБ. РФ и ключевых инновационных институтов развития на площадке ПМЭФ — 2019. Опыт и усилия всех участников будут способствовать не только поиску, но и внедрению новых технологических проектов, облегчат доступ российского бизнеса на рынок инноваций», — отметил Алексей Иванченко, заместитель председателя ВЭБ. РФ, руководитель Блока инноваций и цифровой экономики.

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