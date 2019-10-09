Москва, , 22:36 — REGNUM Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов на совещании Президента России с членами Правительства доложил об итогах проведения конкурса «Цифровой прорыв» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»).

Президент России Владимир Путин рассказал, что 27 — 29 сентября состоялся финал конкурса «Цифровой прорыв».

«Это очень хорошее мероприятие. Я хочу поздравить всех, кто принял в нем участие и победил», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава Государства попросил Максима Акимова поделиться подробностями о победителях конкурса, которыми стали 22 команды.

Начиная доклад, Максим Акимов подчеркнул главное отличие конкурса от многих других проектов для ИТ-специалистов. По его словам, «одно из характерных свойств этого соревнования в том, что решались не абстрактные теоретические задачи, а вполне практические, источниками которых были либо федеральные органы власти, либо компании».

В рамках финала команды решали 26 задач (20 в основном треке и шесть — в студенческом), представленные министерствами (Минкомсвязь, Минпромторг, Минздрав, Минстрой, Минтранс и Минобрнауки), а также Счетной Палатой, Федеральной налоговой службой и Центральным Банком.

Кроме того, специальные номинации были организованы ведущими российскими компаниями — Ростелеком, Госкорпорацией Росатом, МегаФон, Газпром нефть, МТС, Mail.ru, а также организаторами финала конкурса АНО «Россия — страна возможностей» и Правительством Республики Татарстан.

«Несмотря на то, что призы вручены, главная работа по результатам конкурса, конечно, впереди. И вместе с автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей», которая проводила это соревнование, мы наметили работу по трем направлениям. Первое — это акселерация проектов, доведение их до стадии, когда возможно получить финансирование в одном из институтов развития так, чтобы эта цепочка на конкурсе не прервалась, проекты могли жить дальше. На данный момент на эту программу отобрано 60 проектов и команд. Второе направление — это, конечно, содействие практическому внедрению решений, которые были наработаны в ходе этого конкурса», — подчеркнул Максим Акимов.

На практическую реализацию могут рассчитывать проекты не только победителей конкурса. На заседании Максим Акимов отметил, что в регионах уже ведется активная работа с органами власти по внедрению решений, наработанных во время очных этапов конкурса.

Так, в номинации «ЖКХ и городская среда» был разработан сервис для вызова мастеров по оказанию услуг ЖКХ. Созданное решение участники команды представили Губернатору Пермского края, который уже дал поручение профильным министерствам оказать поддержку в реализации проекта. В номинации «Транспорт и логистика» все команды, участвующие в региональном этапе в Томске, разработали прототипы мобильного приложения для безналичной оплаты транспорта. Три команды были приглашены продолжать разработки на базе Томского государственного университета. В решении уже заинтересован город-спутник вблизи Томска.

Третье направление поддержки конкурсантов — это поиск возможностей трудоустройства для участников, которые показали высокие личностные компетенции. По словам Максима Акимова, такая работа будет продолжаться:"Основная цель — не потерять энергию, талант и веру в то, что проект может найти конкретное приложение».

«Работа по трудоустройству наиболее талантливых специалистов началась еще на финале. Сейчас с участниками активно общаются Росатом, Ростелеком, МТС — это порядка ста конкурсантов. Спустя неделю после конкурса уже ведется активное обсуждение практической реализации проектов победителей — они могут быть запущены в пилотных городах, участвующих в программе «Умный город», реализовываться в ходе проведения Всероссийской переписи населения 2020 года», — отметил Максим Акимов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

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