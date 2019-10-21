Бишкек, , 16:34 — REGNUM Киргизстанские энергетики планируют начать экспорт электричества в рамках проекта CASA-1000 уже в 2023 году. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам заявил зампредседателя госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Айтмамат Кадырбаев, передает «Tazabek».

По его словам, при этом стоимость электроэнергии будет составлять 5,5 цента (3,5 рубля) за киловатт-час.

«Кроме того, Токтогульская и Уч-Курганская ГЭС как пройдут реконструкцию, у нас дополнительно 430 МВт появится. Появится возможность получать до 6 млрд сомов (5,5 млрд рублей) дополнительно», — добавил Кадырбаев.

Высокопоставленный чиновник также отметил, что поставки электроэнергии за рубеж будут осуществляться в период с апреля по октябрь, а в отопительный период — приостанавливаться.

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