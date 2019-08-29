Бишкек, , 16:14 — REGNUM

В течение ближайших четырех лет необходимо ввести в эксплуатацию дополнительные 600 МВт мощности, в противном случае Киргизию ожидает нехватка электроэнергии. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Национального энергохолдинга республики Айтмамат Назаров.

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Он отметил, что ежегодно потребление электричества в Киргизии увеличивается на 6−7%. И если еще девять лет назад республика активно продавала избыток электроэнергии в соседние страны, то с 2024 года придется ее импортировать — если уже сейчас не начать менять сложившуюся ситуацию в энергетике.

Подводя итог, глава холдинга сообщил, что у Киргизии пока еще есть резерв энерговырабатывающих мощностей — порядка 100 МВт, но надолго его не хватит.

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