Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга 21 октября поддержало законопроект о новом инвестиционном налоговом вычете, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Налоговый вычет призван оказать поддержку прежде всего тем отраслям, которые имеют больший потенциал для роста. Сегодня мы можем дать предприятиям налоговые послабление, но мы ждем от них инвестиции ускорение роста и создание новых рабочих мест — высокотехнологичный и высокооплачиваемых», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко отметил, что из-за последних поправок в Налоговый кодекс региональные льготы будут действовать только до 2022 года, а значит, эти льготы уже неактуальны для тех компаний, которые лишь собираются инвестировать в ближайшее время — они не успеют ими воспользоваться.

Например, для снижения ставки налога на прибыль на 2,5%-4,5% вложения должны были составлять 300 млн, 800 млн или 15 млрд рублей. Теперь же Смольный сможет предоставлять подобные льготы только участникам ОЭЗ, участниками СПИКов или региональных инвестпроектов.

Тем не менее, Налоговый кодекс позволяет регионам ввести новый механизм — инвестиционный налоговый вычет.

Механизм заключается в сокращении суммы налога на прибыль на объем расходов, которые организация понесла на приобретение оборудования или модернизацию производства.

«Если в регионе введен механизм налогового вычета, то и федеральная часть налога на прибыль — а это до 10% расходов на модернизацию — может быть списана за счет этих источников. В итоге будет обеспечен стопроцентный возврат средств», — объяснил Москаленко.

В Петербурге таким вычетом смогут воспользоваться промышленные предприятия, износ которых растет с каждым годом.

Отдельный акцент в Смольном сделали на предприятиях ОПК, так как они к 2030 году должны выпускать 30% гражданских изделий и нуждаются в переоснащении, сейчас этот показатель меньше 20%. «Вопрос по поводу источников финансирования предприятий для конверсии пока стоит очень остро», — признал Москаленко.

Представители промышленного сектора из обрабатывающих производств, чтобы иметь право на вычет, должны иметь объем выручки не менее 70%, ставка налога на прибыль — 10%, объем расходов на модернизацию, принимаемых к вычету — 90%, численность рабочих — не менее 100 человек. Вычет будет распространяться только на машины и оборудование не старше пяти лет. Коэффициент обновления должен быть не менее 15% за год, порогового значения в рублях устанавливать не стали.

Право на налоговый вычет также получит предприятия железнодорожного транспорта. Объем грузоперевозок в год на данный момент составляет 183 млн тонн, пассажирских перевозок — 98 млн человек. По прогнозу РЖД, в перспективе к 2030 году объем грузоперевозок может вырасти на 70%, а пассажирских — на 83%.

Москаленко напомнил о проекте РЖД по строительству транспортных полуколец в Петербурге, дороги до аэропорта «Пулково», по модернизации транспортно-пересадочного узла.

«Всё это потребует серьезных вложений со стороны Российских железных дорог. Предоставляя вычет организациям железнодорожного транспорта, город дает возможность реинвестировать полученную экономию в дальнейшее развитие железнодорожной инфраструктуры», — сказал Москаленко.

Для РЖД решили не устанавливать никаких условий для получения вычета, кроме обязательного минимального порога вложений не менее 500 млн рублей в год, ставка налога на прибыль — 10%, размер вычета — 90% расходов, а оставшиеся 10% могут быть погашены за счет федеральной части.

По предварительной оценке, введение такого вычета потенциально позволит инвестировать в экономику Петербурга до 2 млрд рублей в год.

Читайте также: Налоговые льготы для бизнеса надо отменить как нецелесообразные — эксперт

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге задумали ввести торговый сбор