Санкт-Петербург, , 15:56 — REGNUM

Предприятия должны работать в равных и конкурентных условиях, налоговые льготы для бизнеса в современной ситуации не влияют и не могут положительно влиять на развитие экономики, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 26 августа, глава Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга Сергей Федоров, комментируя данные об эффективности налоговых льгот.

Ранее газета «Известия» сообщила, что, по данным министерства финансов, предоставление налоговых льгот оказалось на 66% убыточным: в 2018 году в регионах страны бизнесу было предоставлено льгот на 253 млрд рублей, прибыль составили 87 млрд рублей.

«Когда губернатором Петербурга стала Валентина Матвиенко, первым же решением ее заместителей по экономике стало уничтожение практически всех льгот для коммерческих структур. И, что характерно, экономика города никакого ущерба от этого не почувствовала.

Льготы нужно давать сирым и убогим, а также беременным женщинам и маленьким детям. Предприятия должны работать в конкурентных и в равных условиях.

Иногда государство может решить, что в данным момент хочет поддержать работу то или иной отрасли, к примеру, космической. Но это должно быть исключением.

Россия находится на 132 месте в мире про уровню коррупции, и в такой ситуации раздавать деньги бизнесу по меньшей мере непоследовательно.

Не говоря уже о том, что, к примеру, в Петербурге все эти льготы затрагивают работу лишь 0,3% предприятий. И у этого льготирования нет никаких шансов оказать заметное влияние на экономику города в целом», — отметил Сергей Федоров.