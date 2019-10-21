София, , 13:16 — REGNUM Работы по строительству второй ветки газопровода «Турецкий поток» будут завершены в срок. Такое заявление сегодня, 21 октября, на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Он отметил, что буквально сегодня в Болгарии состоялась церемония начала строительства инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке «Турецкого потока».

«Партнёры подчеркнули, что работы, как и запланировано, будут завершены в срок — к 2020 году», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, экспортный газопровод из России в Турцию «Турецкий поток» пройдёт через Чёрное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.

Так, к середине июня была завершена укладка морской части газопровода по дну Чёрного моря. Полностью были готовы к началу эксплуатации компрессорная станция «Русская» и участок берегового примыкания в России, а приёмный терминал в Турции был построен более чем на 80%.