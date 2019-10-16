Белград, , 11:02 — REGNUM Продолжение газопровода «Турецкий поток» через территорию Сербии зависит от Болгарии. Такое заявление сделал первый вице-премьер сербского правительства и министр иностранных дел страны Ивица Дачич.

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Он отметил, что вопрос строительства газопровода планируется обсудить в визита председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, который намечен на конец октября.

«Во всяком случае, будет разговор о важнейшем вопросе — вопросе газопровода, точнее о том, какова ситуация с газопроводом, — приводит РИА Новости слова Дачича. — Но к сожалению, это касается не Сербии и России, а Болгарии».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград завершит свою часть работ по реализации проекта газопровода «Турецкий поток» до конца 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября компания — оператор болгарской газотранспортной системы «Булгартрансгаз» — подписала контракт с саудовско-итальянским консорциумом Arkad на строительство участка газопровода «Турецкий поток» на территории Болгарии. Общая стоимость контракта, который предусматривает прокладку газопровода от границы Турции до границы Сербии, составляет 1,1 млрд евро. На его полную реализацию отводится 615 дней.

Напомним, маршрут второй нитки газопровода «Турецкий поток» пройдёт через Болгарию, Венгрию и Сербию. Ожидается, что первая очередь газопровода обеспечит газом внутренний рынок Турции, а вторая — страны Южной и Юго-Восточной Европы. Пропускная способность каждой нитки составит 15,75 млрд куб метров газа в год.

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